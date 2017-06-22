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Британская газета Mirror провела исследование цен на европейских курортах. Выяснилось, что этим летом дешевле всего отдыхать на болгарском курорте «Слынчев бряг» («Солнечный берег» — прим. ред.). Расходы во время недельного отдыха семьи из 4 человек там составят всего 275 английских фунтов стерлингов. Для сравнения: на Крите это обойдется в 602, а в Пальма-де-Майорке — в 766 фунтов.

Учитывая, что «Слынчев бряг» находится в Европейском Союзе, вдали от горячих точек и близко от богатых западноевропейских стран, то при такой дешевизне он должен процветать, увеличивая с каждым годом число посетивших его туристов. Однако этого не происходит. Более того, в этой же статье британской газеты указывается, что, по сравнению с прошлым летом, цены упали на 10%, а это свидетельствует о проблемах с наполняемостью отелей.

Курортный комплекс «Слынчев бряг» был построен в 1959 году и быстро стал самым популярным курортом в Восточной Европе. Этому способствовало огромное количество зелени, красивые песчаные дюны и находящийся рядом старинный город Несебр, включенный в список всемирного культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. В 1969 году строительство всех отелей было завершено, и комплекс мог одновременно принимать 18600 туристов.

В 1989 году в Болгарии начались демократические преобразования, была восстановлена частная собственность на землю. Все это привело к лавинообразному строительству новых отелей, даже в 5 км от моря. В результате зеленые насаждения на курорте исчезли почти полностью, сильно уменьшилась и площадь дюн. Сейчас тут могут отдыхать, если это можно назвать отдыхом, более 340 тысяч туристов, что почти равняется численности населения второго по величине города Болгарии, Пловдива, который занимает в 27 раз большую площадь.

Ввиду того, что Болгария занимает последнее место в ЕС по размеру средней заработной платы, а сфера туризма — самая низкооплачиваемая в стране, то большинство квалифицированных болгарских специалистов из этой сферы уехали на работу за границу, что, разумеется, сказалось на уровне обслуживания.

В этом году в интервью болгарскому телевидению владелец отеля честно признался: положение с кадрами такое, что «берем на работу все, что шевелится». Это приводит к неприятным инцидентам. Так, английская семья с детьми, вернувшись пораньше с пляжа, застала на кровати своего номера носильщика багажа, совершающего половой акт с горничной. Носильщик еще возмутился, что ему помешали. Вспыхнул скандал, в ходе которого выяснилаось что носильщик и горничная — цыгане из близлежащих сел.

Традиционным стало фотографирование горничными банковских карт постояльцев, позже они делают по ним покупки в Интернете.

В этом году для решения кадровой проблемы правительство Болгарии максимально упростило оформление на сезонную работу в туризме иностранных граждан. Ставка делается, прежде всего, на граждан Молдавии и Украины, имеющих право на безвизовый въезд в ЕС. Однако в то, что оттуда прибудут компетентные и честные работники, верится с трудом.

Если во времена социализма «Слынчев бряг» был местом отдыха семей с детьми, то теперь это место отдыха самых малообеспеченных граждан западных стран ЕС и прежде всего молодежи. Сюда их привлекают дешевые алкоголь, наркотики и секс. Не зря «Слынчев бряг» называют самым большим и дешевым кабаком Европы.

Бренди одноименного названия, популярное в былые годы в СССР, тут стоит почти как минеральная вода в Англии. Кроме того в Болгарии нет ограничений на продажу алкоголя, и он продается 7 дней в неделю по 24 часа в сутки. Кроме десятков ресторанов, на курорте имеются и десятки круглосуточных магазинов, продающих алкоголь по цене от 2 евро за бутылку вина и меньше евро за бутылку пива.

Болгарская газета «Телеграф» посчитала, что в июне на Солнечном берегу ежедневно выпивается минимум 100 тонн алкоголя, и это при том, что сезон еще только начинается, и отели не заполнены и наполовину. Если оказаться вечерней порой на центральной улице курорта, то можно увидеть множество групп молодежи, идущих зигзагообразно и орущих на всех европейских языках. Драки как между группами, так и внутри групп, — самое обычное дело. Если к этому прибавить многочисленные дискотеки и ночные клубы, то становится ясно, что ночью там уснуть трудно.

Все это поддерживается местным бизнесом. Так, информационный центр Info point раздает на курорте рекламную брошюру на русском и английском языках, где предлагается развлечение №1, как там написано — Ваr crawl («Ползком по барам»). С 8 вечера и до 6 утра предлагают провезти по пяти барам, и в каждом наливают по одному коктейлю, цена коорого включена в стоимость развлечения. Понятно, каким будет человек после пяти алкогольных коктейлей, даже если не будет покупать ничего дополнительно. Поэтому в брошюре его успокаивают:

«Все, что случается на Солнечном береге, остается на СБ». Здесь же даются разные советы, вроде: «Находиться на Солнечном береге и не заниматься сексом на пляже — да это все равно что быть в Риме и не увидеть Папу».

С платной любовью действительно на курорте никаких проблем нет — предлагается назойливо и повсеместно, а в 2016 году появился и бордель на колесах — специально оборудованный микроавтобус. Для наркоманов на курорте тоже созданы идеальные условия. Их снабжением уже много лет занимается местный король преступного мира Димитр Желязков, которого вся Болгария знает как Митьо Очита. Правда, в прошлом году его попытался убрать другой криминальный авторитет Божидар Кузманов по кличке Крава (Корова). В своем клубе 4you 8 июня 2016 года он устроил перестрелку, в результате которой Митьо Очита несколько месяцев боролся за свою жизнь на больничной койке, а его телохранитель Александр Алексиев был убит.

Были и раненые в обеих криминальных группировках, и только по счастливой случайности никто из находившихся в клубе туристов не пострадал. Это стало самым заметным событием курортного сезона 2016 года.

А самым ярким событием 2015 года стал грандиозный дебош английского туриста Джона Кери, который в одиночку в течение нескольких часов противостоял всей полиции курорта, и задержать его смог только спецназ. Об этом Федеральное агентство новостей сообщало своим читателям в статье «Англичане в Болгарии: Насадить автомобили на вилы, сломать руки полицейскому и получить прощение».

В этом году пока происходят только обычные для Солнечного берега события. За последние дни:

— Таксист Мехмед М., ранее неоднократно судимый, отвез 54-летнюю английскую туристку в лес, где, приставив ей к горлу нож, снял с нее два золотых перстня и цепочку, а также отобрал 300 английских фунтов и оставил ее в лесу.

— 19 июня 26-летний немецкий турист, участник вышеописанного алкогольного тура, ударил девушку в баре «Кабана», а затем, очевидно войдя во вкус, последовательно избил бармена, охранника и управляющего баром. Вступил он в бой и с приехавшей полицией, но здесь одержать победу ему не удалось, и он был арестован.

— В тот же день группа поляков, отдохнув на Солнечном берегу, отправилась на автобусе на родину. Перед отъездом они употребили напитки системы all inclusive по максимуму. В результате на первой же остановке в городе Цар Калоян двое из них до полусмерти избили работника автозаправки, а остальные им аплодировали.

— 21 июня 55-летний английский турист украл у сербского туриста 1000 евро в баре их отеля, но был изобличен с помощью видеозаписи.

Такие преступления, как кражи из номеров, из сумок и карманов, а также на пляже происходят по много раз за день. Достаточно посмотреть ежедневный бюллетень Бургасской областной дирекции МВД, но и они — только вершина айсберга. До сегодняшнего дня самое известное происшествие устроил 3 июня подсобный рабочий молокозавода из шведского города Бисгорден 53-летний Ралф Георг Сундберг. В отель он прибыл, уже хорошо отпраздновав свое прибытие в Болгарию, и, получив ключ и еще не дойдя до своего номера, ударом ноги сломал челюсть горничной Дияне Петковой, которую видел первый раз в жизни.

Первоначально он был задержан полицией, но уже на другое утро был отпущен и продолжил свой отдых в другом отеле. Однако видеозапись его удара показали все крупные болгарские СМИ. После этого вмешался главный прокурор Сотир Цацаров, и Ралф Сундберг был снова задержан. В настоящее время он ждет суда под арестом.

Этот инцидент на телеканале Nova прокомментировал глава Ассоциации владельцев отелей и ресторанов Болгарии Благой Рагин. Он призвал проявить снисходительность к шведу, и не наказывать его, так как турфирмы скандинавских стран могут в противном случае снова объявить бойкот Солнечному берегу. В стране после его слов поднялась волна массового возмущения, и Рагин был вынужден подать в отставку.

Бойкот, о котором говорил Благой Рагин, продолжался несколько лет. Причиной его стало избиение тремя охранниками дискотеки «Хелп», принадлежащей местному депутату, двух шведских туристов. В результате один из них попал в больницу, а другой умер. Позже экспертиза обнаружила на его теле 376 ранений. Как и сейчас, этот случай получил широкую известность благодаря видеозаписи. Посмотрев ее, шведы больше всего были поражены даже не тем, как охранники бьют ногами по телам лежащих на земле туристов и запрыгивают на них, а тем, что за всем этим спокойно наблюдают двое полицейских. Один охранник — Ясен Минев — был осужден после семилетнего разбирательства, о наказании двух других информации нет до сих пор.

Вообще, работа полиции на Солнечном берегу отличается рядом особенностей. Так, например, очень трудно подать заявление о совершенном преступлении, чтобы оно было официально зарегистрировано. Причины отказа могут быть самые разные: употребление потерпевшим алкоголя, отсутствие свидетелей или переводчика. При этом, если турист приходит с переводчиком, то от того начинают требовать лицензию. Если отдыхающий стал жертвой ограбления, то его сразу предупреждают, что в случае поимки преступника он будет обязан прилететь в Болгарию на его опознание за свой счет, после чего у многих отпадает желание подавать заявление, и криминальная статистика курорта заметно улучшается.

Подобно тому, как среди туристов на Солнечном берегу есть и жертвы, и преступники, так и среди местных полицейских есть и борцы с преступностью, и ее пособники. Об этом свидетельствует тот факт, что год назад дважды в полицейских машинах были обнаружены пакеты с белым порошком тяжелого наркотика «бело» в количествах, исключающих то, что они были для личного употребления. Таким образом, часть полицейских еще и подрабатывает в качестве наркокурьеров.

Руководству Болгарии прекрасно известно положение дел на Солнечном берегу. Разные правительства, управляющие страной за последние два десятилетия, обещали навести там порядок.

Не стало исключением и новое правительство Болгарии, приступившее к работе весной этого года. Министр Валери Симеонов посетил 19 июня «Солнечный берег» и поделился своими впечатлениями на телеканале bTV:

«Заведения на Солнечном берегу превращают курорт в Содом и Гомору. За последние годы курорт превратился в место для алкогольного туризма. Там движутся сильно пьяные и употребившие наркотики молодые люди, которые падают, толкаются, кричат, шатаются. Это недопустимо. Алкоголь на курорте ужасен — чистый спирт, который разводят с чем угодно и предлагают в низкопробных заведениях и перемещаемых объектах. Может, скоро откроют и будуары прямо на улицах для оказания сексуальных услуг», — подчеркнул чиновник.

В качестве первого шага Валери Симеонов предложил жаловаться на шум от заведений на Солнечном берегу прямо ему в приемную и оставил номер телефона. Те, кто решил там отдохнуть, могут его записать: +35929403003.

Время покажет, сможет ли новое болгарское правительство превратить крупнейший кабак в европейский курорт, а пока, как говорят болгары: «Для каждого поезда найдется свой пассажир, а для каждого туриста — свой адреналин».