Алеппо: Фонд имени Кадырова восстановит старинную мечеть Омейядов

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Алеппо, 22 июня. Мечеть Омейядов в Алеппо и мечеть Халида ибн Валида в Хомсе будут восстановлены и открыты в августе 2018 года.

По данным российских средств массовой информации восстановительные работы в крупнейшем городе Сирии уже начались. Отмечается, что во время визита в Чечню высокой делегации из Сирийской арабской республики была достигнута договоренность о восстановлении двух мечетей в САР.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд имени Кадырова передал властям САР гуманитарную помощь, предназначенную десяти тысячам сирийских семей с детьми-сиротами. Гумпомощь будет распределена практически по всем провинциям Сирийской арабской республики.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что мечеть Омейядов значительно пострадала от действий боевиков.