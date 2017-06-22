Facebook готовится защищать фотографии пользователей

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Пало-Альто (США), 22 июня. Американская компания Facebook разработала программу Photo Guard, которая должна защитить фотографии пользователей социальной сети от сторонних скачиваний. Пока что эта функция находится в стадии тестирования и доступна только на территории Индии.

Сообщается, что Photo Guard не только не дает посторонним скачивать чужие фотографии, но и отмечать на них людей, а также делать скриншоты фотографии на операционной системе Android.

В Facebook подчеркнули, что программа не дает абсолютной гарантии, что фотографии не будут скачаны, однако снижает риски на 75%.