Правительство РФ утвердило прожиточный минимум за первый квартал 2017 года

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Москва, 22 июня. Правительство РФ утвердило величину прожиточного минимума в целом по стране на душу населения за первый квартал 2017 года. Он составил 9 тыс. 909 рублей, говорится в соответствующем постановлении кабмина.

В четвертом квартале прошлого года прожиточный минимум равнялся 9 тыс. 691 рублю.

Уточняется, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения утверждена на уровне 10 тыс. 701 рубль, для пенсионеров — 8 тыс. 178 рублей, для несовершеннолетних — 9 тыс. 756 рублей. Как сообщает «Вечерняя Москва», в течение первого квартала этого года аналогичный показатель в Москве вырос до 15 477 рублей.

Добавим, ранее Минтруд РФ сообщил, что при повышении МРОТ в 2018 году из федерального бюджета необходимо выделить около 25 млрд руб.