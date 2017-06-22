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Политика
Суд назначил новую дату вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова
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Суд назначил новую дату вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова

14:46  22 Июня 2017
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Суд назначил новую дату вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова

Москва, 22 июня. Вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова будет вынесен 27 июня. Такое решение сегодня принял Московский окружной военный суд. 

«Сейчас я начну оглашать напутственное слово, но продолжу его читать во вторник, 27 июня», — цитирует судью РИА Новости.

Таким образом, дата вынесение вердикта перенесена на пять дней. Судья пояснил, что сделано это из-за того, что присяжные не успеют за оставшееся до конца рабочего дня время вынести свой вердикт. 

#немцов
Алексей Громов
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