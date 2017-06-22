Суд назначил новую дату вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова

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Москва, 22 июня. Вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова будет вынесен 27 июня. Такое решение сегодня принял Московский окружной военный суд.

«Сейчас я начну оглашать напутственное слово, но продолжу его читать во вторник, 27 июня», — цитирует судью РИА Новости.

Таким образом, дата вынесение вердикта перенесена на пять дней. Судья пояснил, что сделано это из-за того, что присяжные не успеют за оставшееся до конца рабочего дня время вынести свой вердикт.