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Общество
Классная дама: в Рунете стартовал флешмоб об учителях
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Классная дама: в Рунете стартовал флешмоб об учителях

14:48  22 Июня 2017
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Классная дама: в Рунете стартовал флешмоб об учителях

Москва, 22 июня. В социальной сети Facebook стартовал флешмоб #мояклассная — русскоязычные пользователи активно делятся воспоминаниями о своих школьных наставниках.

Журналист Михаил Шахназаров запустил цепочку флешмоба о классных руководителях в российском сегменте Facebook. Он признался, что его наставницу Розу Разуваеву любил весь класс. Учительница рассказывала о своем детстве, которое прошло в одном дворе с известным исполнителем Иосифом Кобзоном и о послевоенном времени.

Пользователи, которые подхватили идею Шахназарова, признались, что некоторые «классные дамы» были довольно требовательными и строгими к своим ученикам, пишет «Ридус». «Ничего не помню из школы, помню как жестко трясли родители после родительских собраний, где меня регулярно песочили за то, что ленюсь и отказываюсь равняться на строй», — написала Елена Дмитриева.

А житель Саратова Павел Гусев вспомнил своего преподавателя русского языка и литературы Александра Тишенко, который рассказывал про «агрессивную политику мирового жандарма США».  «И только теперь стало ясно, Сан Ваныч, как во многом ты был прав…»,  — резюмировал пользователь на странице Facebook. 

Ирина Селезнева
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