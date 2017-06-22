Классная дама: в Рунете стартовал флешмоб об учителях

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Москва, 22 июня. В социальной сети Facebook стартовал флешмоб #мояклассная — русскоязычные пользователи активно делятся воспоминаниями о своих школьных наставниках.

Журналист Михаил Шахназаров запустил цепочку флешмоба о классных руководителях в российском сегменте Facebook. Он признался, что его наставницу Розу Разуваеву любил весь класс. Учительница рассказывала о своем детстве, которое прошло в одном дворе с известным исполнителем Иосифом Кобзоном и о послевоенном времени.

Пользователи, которые подхватили идею Шахназарова, признались, что некоторые «классные дамы» были довольно требовательными и строгими к своим ученикам, пишет «Ридус». «Ничего не помню из школы, помню как жестко трясли родители после родительских собраний, где меня регулярно песочили за то, что ленюсь и отказываюсь равняться на строй», — написала Елена Дмитриева.

А житель Саратова Павел Гусев вспомнил своего преподавателя русского языка и литературы Александра Тишенко, который рассказывал про «агрессивную политику мирового жандарма США». «И только теперь стало ясно, Сан Ваныч, как во многом ты был прав…», — резюмировал пользователь на странице Facebook.