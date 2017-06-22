Ученые разгадали тайну белых ночей

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Оттава, 22 июня. Ученые из Йоркского университета в Канаде нашли объяснение феномена белых ночей, который возникает на низких широтах. Во время белых ночей небо остается светлым — людям было проще читать и различать далекие объекты.

Отмечается, что белые ночи обычно встречаются на умеренных и северных широтах. Они происходят до начала летнего солнцестояния и сразу после него. В темное время суток белые ночи представляют собой сумерки.

Иногда это явление встречалось гораздо южнее, что до сих пор оставалось необъяснимой загадкой для экспертов.

Ученые считают, что причиной белых ночей являются атмосферные волны, которые сходятся друг с другом в определенных местах. Именно это усиливает слабый свет, который рассеивается в воздушной оболочке Земли. Это усиливает и зеленоватое свечение, которое излучают атомы кислорода, поглотившие солнечную энергию.