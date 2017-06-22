Дикий Запад: Кучма хочет поднять «украинских индейцев» с колен

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Европейский союз ставит Украину на колени, и Киев не дождется помощи от него, заявил экс-президент страны Леонид Кучма на форуме «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения». Сейчас Украина представляет собой колонизированную территорию, а проблемы туземцев колонизаторов не интересуют, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Мы радуемся свободному выбору, Европе, торговле с ней, но чем мы с ней торгуем, кроме пшеницы, меда? Нет ничего, а квотирование идет очень жесткое. За первый квартал мы квоту выбрали, теперь европейцы ставят нас на колени и требуют, чтобы мы рубили лес и везли им. Где от них помощь Украине? Когда мы будем в нищете, то кому мы будем нужны?» — задается вопросом экс-глава Украины.

Кроме того, Кучма констатировал, что представители правящих элит Европейского союза уже давно забыли про Украину и ее жителей. «Посмотрите в Европе на прессу, там про Украину нет давно и воспоминаний», — отметил он.

«Кучма, который когда-то обладал высоким рангом президента Украины, вполне может себе позволить говорить те вещи, которые не вписываются в мейнстрим. Он, конечно, понимает, что чем-то, может быть, и рискует, но, учитывая его имидж, все-таки думаю, что его в данной ситуации трогать не будут. Но то, что он говорит, — это вещи очевидные, все это просто констатация фактов», — поясняет ситуацию Безпалько.

Причиной неправильного подхода властей к развитию страны, по мнению Кучмы, являются постоянные «ссоры и недопонимание» среди украинских политиков. Кроме того, экс-президент подчеркивает, что сегодня многие, даже внутри страны, считают, что Украина является не объектом, а субъектом политики. «В стране война, а у нас нет единства в политической элите, которой тоже нет», — отмечает Кучма.

«Вещи, которые озвучил Кучма, знают все, кроме, может быть, бабулек в селах: Украина представляет из себя колонизированную территорию, а проблемы колоний и туземцев, которые там обитают, колонизаторов, как правило, интересуют очень мало. Их интересует прибыль, интересует геополитическая выгода и корысть. Поэтому из миллиона двухсот тысяч предприятий Украины на европейском рынке оказались зарегистрированными всего около двухсот или трехсот. И европейцев это тоже особенно не заботит», — продолжает российский эксперт, апеллируя к известной поговорке про отношение шерифа к проблемам индейцев.

Недоволен бывший президент Украины и положением дел в высокотехнологичных отраслях производства. Так, после кровавого государственного переворота и прихода новой власти ракетно-космическая и авиационная промышленность Украины практически исчезли.

«А то, что от агропромышленных мощностей, которыми ранее обладала Украина, сейчас в Европу поставляется лишь маленькая часть продукции — это тоже, по большому счету, европейцев не должно волновать, у них свой собственный рынок, собственный производитель, и они его защищают. Примечательно, что в Киеве все об этом знают, просто кто-то получает от этого бонусы либо в виде политической власти, либо в форме финансовых льгот и преференций. Либо же в виде того и другого, как в случае действующего президента Петра Порошенко. Естественно, он не будет отказываться от сложившегося положения, и в данной ситуации озвучивать нечто негативное. У Кучмы нет ни власти, ни денег, поэтому он может говорить все, что захочет», — отмечает собеседник ФАН.

Безпалько напоминает, что ряд экономистов, например Александр Охрименко, на протяжении последних трех лет говорили о экономических проблемах Украины. Так, представитель украинской академии наук Сергей Кораблин сообщал, что падение ВВП Украины на 35% произошло еще до кровавого переворота и смены власти.

«Новое в этой теме только то, что подобные негативные мысли высказал человек, считающийся союзником действующей киевской власти, который представляет Украину на переговорах в Минске. Никто в Киеве не примет заявление Кучмы к сведению, но могут ответить, если оно будет иметь некий резонанс. Сейчас киевская власть получила мощный стимул пропиариться, я имею в виду получение безвизового режима. Украинцы теперь в качестве гастарбайтеров будут ездить в страны Восточной Европы и трудиться на самых непрестижных работах», — заключил российский эксперт.