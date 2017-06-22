Совфед поддержал идею лишать банки лицензии за фальшивые купюры в банкоматах

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Москва, 22 июня. В Совете Федерации поддержали предложение российского бизнес-сообщества ужесточить наказание для банков, банкоматы которых не отвечают требованиям Центробанка РФ о проверке купюр.

Как ранее сообщил Центробанк, в России заметно вырос объем приема банкоматами фальшивых купюр. Причиной этого является использование банками в своих банкоматах дешевых моделей приемных устройств, которые проверяют один-два защитных признака.

Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин назвал эту ситуацию «вопиющим безобразием».

«Тут и Центробанк должен проявить жесткость, и если потребуется ужесточение нормативно-правовой базы, мы это сделаем», — пообещал он.

Уточняется, что касаться это будет банков, 25% банкоматов которых не отвечают требованиям ЦБ. Банки-нарушители могут даже лишиться лицензии.