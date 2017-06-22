Донбасс: комиссия СБУ расследует дезертирство и суициды в рядах ВСУ

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Луганск, 22 июня. В Донбасс прибыла комиссия СБУ для проверки случаев суицида и дезертирства среди бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В связи с низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных сил Украины неуклонно растет число правонарушений и преступлений», — отметил Марочко.

По его словам, в связи с увеличением случаев употребления алкоголя и наркотических веществ, выросло количество суицидов и дезертирства среди личного состава первого батальона 24-й бригады ВСУ. Для проверки данных фактов в Донбасс прибыла комиссия, состоящая из сотрудников контрразведки службы безопасности Украины.