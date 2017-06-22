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Новости Сирии
Латакия: САА уничтожила шесть американских беспилотников на севере провинции
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Латакия: САА уничтожила шесть американских беспилотников на севере провинции

14:43  22 Июня 2017
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Латакия: САА уничтожила шесть американских беспилотников на севере провинции

Латакия, 22 июня. Правительственные войска Сирии уничтожили шесть беспилотников-камикадзе США на севере горной провинции.

Командование Сирийской арабской армии сообщает об очередном рейде американских беспилотных летательных аппаратов над позициями военных в Латакии. Ранее сообщалось, что сирийцам удалось за одни сутки уничтожить 3 аппарата. Сейчас они сбили сразу шесть БПЛА.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат Switchblade американского производства используется подразделениями специального назначения США. БПЛА легко транспортируется в рюкзаке и запускается в воздух при помощи специальной стартовой трубы. Беспилотник несет на борту заряд взрывчатого вещества и является одноразовым.

Латакия: САА уничтожила шесть американских беспилотников на севере провинции

#сирия #саа #бпла #латакия #switchblade
Алексей Громов
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