Латакия: САА уничтожила шесть американских беспилотников на севере провинции

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Латакия, 22 июня. Правительственные войска Сирии уничтожили шесть беспилотников-камикадзе США на севере горной провинции.

Командование Сирийской арабской армии сообщает об очередном рейде американских беспилотных летательных аппаратов над позициями военных в Латакии. Ранее сообщалось, что сирийцам удалось за одни сутки уничтожить 3 аппарата. Сейчас они сбили сразу шесть БПЛА.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат Switchblade американского производства используется подразделениями специального назначения США. БПЛА легко транспортируется в рюкзаке и запускается в воздух при помощи специальной стартовой трубы. Беспилотник несет на борту заряд взрывчатого вещества и является одноразовым.