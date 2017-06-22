ФАН публикует список погибших в результате массового отравления спиртом в Подмосковье

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Москва, 22 июня. Федеральное агентство новостей публикует список погибших в результате массового отравления спиртом, о котором стало известно накануне. Трагедия произошла в Сергиевом Посаде.

Жертвами отравления стали Геннадий А. (42 года), Юлия Н. (32 года), Роман Т., (32 года), Ирина Р. (33 года). Уточняется, что Геннадий А. скончался в реанимации сегодня, Юлия Т. и Роман Т. умерли накануне, а смерть Ирины Р. врачи констатировали на месте.

Ранее в больницу с отравлением метиловым спиртом были доставлены семь мужчин и две женщины. По некоторым данным, они отравились спиртом из канистры, которую им дал неизвестный мужчина.