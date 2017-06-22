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Происшествия
ФАН публикует список погибших в результате массового отравления спиртом в Подмосковье
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ФАН публикует список погибших в результате массового отравления спиртом в Подмосковье

14:33  22 Июня 2017
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ФАН публикует список погибших в результате массового отравления спиртом в Подмосковье

Москва, 22 июня. Федеральное агентство новостей публикует список погибших в результате массового отравления спиртом, о котором стало известно накануне. Трагедия произошла в Сергиевом Посаде. 

Жертвами отравления стали Геннадий А. (42 года),  Юлия Н. (32 года), Роман Т., (32 года), Ирина Р. (33 года). Уточняется, что Геннадий А. скончался в реанимации сегодня, Юлия Т. и Роман Т. умерли накануне, а смерть Ирины Р. врачи констатировали на месте. 

Ранее в больницу с отравлением метиловым спиртом были доставлены семь мужчин и две женщины. По некоторым данным, они отравились спиртом из канистры, которую им дал неизвестный мужчина. 

Алексей Громов
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