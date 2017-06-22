В Арктике аукнется — в Антарктике откликнется?

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Подписанный премьер-министром России документ (распоряжение от 15 июня 2017 года № 1245-р) не привлек особого внимания отечественных средств массовой информации, как правило, ограничившихся по данному поводу кратким новостным сообщением. Действительно, четыре искусственных земельных участка в среднем колене Кольского залива, то есть даже не в открытом море, для нужд Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) — не слишком сенсационная новость.

В справке Минтранса РФ отмечается, что Центр создается ОАО «НОВАТЭК» в лице дочернего общества ООО «Кольская верфь» и Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот). Нужно это для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Однако этот вроде бы сугубо экономический проект имеет весьма обширную и значимую политическую перспективу. Которую, кстати, президент России на прямой линии 15 июня 2017 года обозначил следующим образом: «Нам нужно осваивать Арктику, <…> нужно там закрепляться, и мы будем это делать. <…> Арктика — важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России, <…> к 2050 году примерно 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике».

Прецедент в Южно-Китайском море

Вспомним в связи с этим, например, гигантский политический и даже военно-политический скандал из-за строительства КНР искусственных островов в Южно-Китайском море, на которых теперь размещаются объекты китайской военной инфраструктуры. Мало того, что «красный дракон» тем самым зафиксировал и усилил свои позиции в давнем многостороннем территориальном споре о принадлежности островов Спратли (на них, помимо Китая, претендуют также Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань и Бруней), — но и получил возможность держать под контролем значительный участок морских коммуникаций.

Похоже, этот вопрос имеет настолько большое значение для официального Пекина, что в июле 2016 года Китай отказался выполнять постановление международного трибунала, созданного при посредничестве постоянной палаты третейского суда в Гааге, согласно которому КНР не имеет исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском море. Более того, не возымели действия даже угрозы со стороны США, подкрепленные демонстрацией военно-морской силы.

Лиха беда начало

Конечно, Баренцево море — не Южно-Китайское, оно лежит в стороне от основных маршрутов мировой морской торговли, да и российское строительство ведется не на спорных участках, а во внутренних российских водах. Но — лиха беда начало. Если наш проект будет успешно реализован, а соответствующие строительные технологии освоены, то следующим шагом (о чем свидетельствует целевое обоснование проекта) станет создание Россией искусственных островов (оснований гравитационного типа) по всей акватории арктической зоны, начиная с перспективных нефтегазоносных участков, но, не ограничиваясь ими. А это — уже совсем другая история…

И если даже на нефтедобывающую платформу «Приразломная», находящуюся в пределах исключительной экономической зоны России, совершались атаки со стороны международных неправительственных экологических организаций, то создание российских искусственных островов вызовет еще более острую реакцию со стороны наших западных партнеров. Поскольку это, по сути, вновь делает актуальным «советский полярный сектор» в Арктике.

Заполярье: вперед, в СССР?

15 апреля 1926 года Президиум ЦИК СССР принял постановление «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Согласно этому документу, территорией СССР объявлялись «все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, не составляющие к моменту опубликования постановления признанной правительством Союза ССР территории каких-либо иностранных государств, расположенные в Северном Ледовитом океане».

Речь шла о группе островов Диомида в Беринговом проливе, расположенных к северу от побережья СССР до Северного полюса в пределах между меридианом 32°4′35″ восточной долготы, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на Кекурском мысе, и меридианом 168°49′30″ западной долготы, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна.

Эти границы Советского Союза никем не оспаривались, а после присоединения к СССР по итогам Второй мировой войны Печенгского района восточная точка отсчета советского арктического сектора была передвинута до 31°21′ восточной долготы.

Указом Президиума Верховного совета СССР № 8908-IX от 21.02.1979 года восточная граница, разделяющая Азиатский и Американский континенты, была изменена к западу до 168°58′49,4″ западной долготы.

В таком виде советский полярный сектор просуществовал до ратификации 12 марта 1997 года Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. (Кстати, США эту конвенцию не ратифицировали до сих пор, поскольку, по их мнению, она умаляет их права на использование континентального шельфа, в том числе — в Арктике и Антарктике).

Если же будет разработана и принята программа строительства Россией искусственных островов в Северном Ледовитом океане, зона территориальных вод Российской Федерации может, с «опорой» на них, снова расшириться вплоть до Северного полюса.

И это еще не все

Но, пожалуй, самое интересное продолжение этой темы будет касаться противоположного полюса нашей планеты. Как известно, срок действия Договора об Антарктике 1959 года, регулирующего международно-правовой статус шестого континента и всего пространства южнее 60-й параллели южной широты, официально не определен, а мораторий на внесение в него изменений завершился еще 23 июня 1991 года.

Слухи о пересмотре антарктического договора — особенно в связи с глобальным потеплением и таянием ледников Антарктиды — становятся все настойчивее. С этими слухами также связывают запуск с расположенной на Южном полюсе американской полярной станции «Амундсен — Скотт» интернет-таймера отсчета обратного времени The End, истекающего 7 июля 2017 года.

Одна из «рабочих гипотез» по данному поводу утверждает, что в этот день правительство США намерено обратиться к другим государствам-участникам Договора по Антарктике с пакетом изменений и дополнений к этому документу, «открывающим» антарктическую зону нашей планеты для экономической деятельности всех заинтересованных государств.

Процесс этот займет минимум несколько лет или даже десятилетий, но, во-первых, уже сегодня представляется неизбежным, а, во-вторых — его перспективы более чем интересны. Поэтому арктические прецеденты, включая строительство искусственных островов, со всеми вытекающими из этого последствиями, вполне могут быть распространены и на Антарктику.