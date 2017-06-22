«Волшебный» браслет от юной россиянки помог Роналду забить гол на матче с РФ
Москва, 22 июня. Российская девочка Полина Хаерединова выводила легендарного нападающего Криштиану Роналду на поле перед матчем Россия-Португалия. Она убеждена, что забить роковой гол португальцу помог браслет, который она подарила.
10-летняя девочка, сидевшая в инвалидной коляске, вывела Роналду на футбольное после 21 июня. Знаменитый футболист при встрече подарил ей свою тренировочную толстовку, а потом обнял и поцеловал. Она в ответ передала ему самодельный браслет с флагом Португалии.
«После моего подарка Роналду сразу забил мяч, браслет принес ему удачу», — вспоминает девочка, передает RT.
Полина призналась в Instagram, что является необычным ребенком.
«Я особенная девочка. У меня «не бегучие ножки», но зато огромные крылья! Я все смогу и все сумею!» — написала она в соцсети.
Матч Россия-Португалия на стадионе «Спартак» завершился со счетом 1:0. Судьбоносный гол забил португалец Роналду на первых минутах матча.