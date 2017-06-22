«Волшебный» браслет от юной россиянки помог Роналду забить гол на матче с РФ

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Москва, 22 июня. Российская девочка Полина Хаерединова выводила легендарного нападающего Криштиану Роналду на поле перед матчем Россия-Португалия. Она убеждена, что забить роковой гол португальцу помог браслет, который она подарила.

10-летняя девочка, сидевшая в инвалидной коляске, вывела Роналду на футбольное после 21 июня. Знаменитый футболист при встрече подарил ей свою тренировочную толстовку, а потом обнял и поцеловал. Она в ответ передала ему самодельный браслет с флагом Португалии.

«После моего подарка Роналду сразу забил мяч, браслет принес ему удачу», — вспоминает девочка, передает RT.

Полина призналась в Instagram, что является необычным ребенком.

«Я особенная девочка. У меня «не бегучие ножки», но зато огромные крылья! Я все смогу и все сумею!» — написала она в соцсети.

#кубокконфедераций2017 я выводила на поле Роналдо, он подарил мне свою толстовку! #ronaldo #кубокконфедераций2017 #macdonalds A post shared by Хаерединова Полина (@khaeredinova) on Jun 21, 2017 at 8:31am PDT

Матч Россия-Португалия на стадионе «Спартак» завершился со счетом 1:0. Судьбоносный гол забил португалец Роналду на первых минутах матча.