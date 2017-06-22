МИД Франции сожалеет из-за инцидента с российским чиновником на авиасалоне «Ле Бурже»

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Париж, 22 июня. МИД Франции выразил сожаление в связи с нападением на автомобиль с главой делегации Рособоронэкспорта Сергеем Корневым на парижском авиасалоне «Ле Бурже».

Ранее стало известно, что российское посольство направило во внешнеполитическое ведомство страны ноту, в котором попросило о тщательном расследовании случившегося.

Заместитель официального представителя французского МИД Александр Жиоржини сообщил, что министерство сожалеет в связи с нападением в Ле Бурже, подчеркнув, что по данному факту сразу было начато следствие.

«Мы проинформируем российские власти о его результатах», — добавил дипломат.