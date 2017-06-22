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Общество
Профилактические меры ФСБ снизили объем экстремистского контента в России
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Профилактические меры ФСБ снизили объем экстремистского контента в России

14:21  22 Июня 2017
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Профилактические меры ФСБ снизили объем экстремистского контента в России

Москва, 22 апреля. Минюст РФ включил в федеральный список экстремистских материалов в первом квартале 2017 года 59 материалов, уменьшение количества подобных материалов эксперты связывают с профилактической работой ФСБ.

В 2016 году за первый квартал в федеральный список Минюст РФ включил 129 экстремистских материалов. По данным ведомства, на сегодняшний день в списке содержится свыше четырех тысяч материалов. Профилактические меры российских спецслужб стали одной из причин снижения пропаганды экстремизма в стране. Такое мнение выразил глава  Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

«Это показатель проводимой работы. Чем жёстче она — тем меньше экстремистского контента выявляется», — подчеркнул эксперт. При этом он добавил, что сейчас противоправный контент находится преимущественно в Сети, чем в реальной жизни, его слова приводит RT.

 

Ирина Селезнева
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