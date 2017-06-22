Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

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Москва, 22 июня. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций за 2016 год, который возглавил депутат городского совета Улан-Удэ и владелец сети «Титан» Вадим Бредний.

Его семейный доход оценивается в 2,828 млрд рублей. Также Бредний и его жена владеют земельными участками, пятью жилыми домами, машинами и моторными лодками.

На втором месте списка расположился сенатор и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев с 2,699 млрд рублей суммарного дохода семьи по итогам 2016 года. Замыкает тройку глава Татарстана Рустам Минниханов (2,358 млрд рублей), жена которого в прошлом году продала часть бизнеса.

Добавим, ранее журнал Forbes включил в рейтинг Global2000 сразу 27 российских компаний. В первую сотню списка вошли «Газпром» (40-е место), «Сбербанк» (56-е место) и «Роснефть» (82-е место).