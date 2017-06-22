Пушков объяснил, почему Порошенко так боится «Северного потока-2»

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. Украинская сторона заявляет об угрозе для энергетической безопасности ЕС со стороны «Северного потока-2», однако на деле проект всего лишь лишает Киев газового транзита. Такое заявление сделал в четверг член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко.

«Северный поток-2» «направлен против всего Евросоюза»?! Порошенко в очередной раз несет ахинею. Он лишь сделает ненужным шантажный укротранзит», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что Украина согласовала с ЕС и США позицию по «Северному потоку-2». При этом сам проект он назвал «энергетической агрессией» России. Напомним, что Киев выступает против строительства «Северного потока-2», поскольку газопровод пройдет в обход Украины и лишит страну денег от транзита российского газа.