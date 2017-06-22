Куда Украине еще пожаловаться на Керченский мост? Колонка Дмитрия Лекуха

В Избранное

Скопировать

Украина стремительно приближается к обращению по поводу Керченского моста в Лигу защиты прав сексуальных меньшинств. На самом деле, что в этом вопросе больше всего удивляет, так это бессмысленность и беспощадность происходящего.

Это мы, собственно, к чему.

Как стало известно на днях, морская держава Украина намерена обратиться в Международную морскую организацию в связи с коварным строительством Россией моста через Керченский пролив. Причем, что самое любопытное, за отсутствием «морского транспорта» и соответствующего министерства об этом имел честь сообщить заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.

Впрочем, не в этом суть.

В принципе, вина России, по мнению пана Лавренюка, очевидна. Она заключается в том, что Москва не согласовывала «никакие действия по поводу строительства указанного объекта с Украиной». Уже одним этим она нарушила требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряд других международных соглашений и документов. Помимо этого, Россия еще и закрывает на 23 дня судоходную акваторию в августе–сентябре сего года, потому как будет устанавливать в это время свою преступную арку. Это, кстати, вообще за гранью, так как «может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом». Да и вообще, по мнению украинских властей, дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, а значит, к снижению их грузооборота. Это недопустимо.

Ну вот. Что тут можно сказать? Бывает.

Кому-то нравятся мальчики, кому-то — девочки, а кто-то считает наличие девочек преступным, ибо оно отвлекает мальчиков от высоких отношений между собой. И никто никому ничего не может запретить — но тут самое смешное даже не в этом.

Чтобы было понятно.

Самое смешное тут состоит в том, что представляет собой International Maritime Organization. Это структура настолько же уважаемая, насколько бесполезная.

Все просто.

IMO по сути и по своему официальному статусу является структурой исключительно совещательной и консультативной. Ее предназначение — «способствовать облегчению взаимодействия правительств государств по техническим вопросам для достижения высочайших стандартов в области безопасности на море и предотвращения загрязнения».

Официально она считается «форумом», на площадках которого государства-члены обмениваются информацией, договариваются о чем-то морском и специфичном, а также обсуждают правовые, технические и иные проблемы, касающиеся судоходства. К примеру, там обсуждают загрязнения с судов окружающей среды.

Собственно говоря, все.

Ладно, представим себе чудесную картину мира, в которой IMO внезапно — и не очень понятно на основании какого прецедента — осудит возведение Российской Федерацией моста через Керченский пролив. Вообще-то, высшим органом организации является Ассамблея государств-членов. Ее сессии собираются раз в два года. Также это Совет IMO. В него, между прочим, входит и Россия, ведущая морская держава. В любом случае, все равно не очень понятно будет, что именно с этим «осуждением» делать и как его применять.

Можно, наверное, применив массу усилий для принятия данного документа. Но потом придется свернуть его в трубочку и выкинуть. Или, напротив, закрепить в рамочку и повесить на стену, чтобы потом долго любоваться тоскливыми осенними вечерами. А еще лучше — можно сразу обратиться по данному вопросу в «Спортлото» или, допустим, лигу сексуальных меньшинств.

Кстати, да! Учитывая специфические представления о прекрасном пана заместителя министра, он просто обязан подать жалобу на Керченский мост в где-то наверняка существующую организацию защиты сексуальных меньшинств.