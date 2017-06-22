ЛНР узнала о суициде бойца ВСУ в Донбассе

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Луганск, 22 июня. По данным народной милиции ЛНР, в подразделении 14-й бригады ВСУ один из военнослужащих покончил жизнь самоубийством.

Как рассказал журналистам представитель милиции подполковник Андрей Марочко, трагедия произошла вечером 19 июня в населенном пункте Болотенное Станично-Луганского района. Военнослужащий покончил с собой, находясь на наблюдательном посту.

«Этот факт в очередной раз подтверждает бездушное отношение командного состава к подчиненным, доводящее их до полного отчаяния и нежелания жить», – добавил подполковник.

По сведениям народной милиции, это далеко не единственный случай суицида в рядах ВСУ. Причиной, по словам Марочко, нередко становятся неуставные отношения между военнослужащими.