Донбасс: ВСУ выпустили по ЛНР более 40 боеприпасов за сутки

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Луганск, 22 июня. Украинские военные выпустили 44 боеприпаса по территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, ВСУ шесть раз нарушил режим прекращения огня.

«Всего по территории Республики было выпущено 44 мины и снаряда», — рассказал он, передает Луганский информационный центр.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о перемирии на время уборки урожая с 24 июля.