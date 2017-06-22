Пальмира: армия Сирии освобождает от ИГ газовое месторождение аль-Хейл

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Арак, 22 июня. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ восстанавливают контроль над месторождением аль-Хейл около района Арак.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что Сирийская арабская армия практически полностью освободила месторождение аль-Хейл от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Месторождение расположено в 14 километрах от стратегического района Арак.

САА и союзники ведут наступление в сторону газового поля аль-Хайль. pic.twitter.com/UhgtrZY5NX — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 22, 2017

Ведя военную операцию в непосредственной близости от газового месторождения, сирийские военные до 20 километров уменьшили расстояние до населенного пункта Эс-Сухнэ, который по-прежнему удерживается «Исламским государством»*. Город является последним оплотом «Халифата» на востоке провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.