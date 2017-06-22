Путин призвал власти контролировать выплаты пострадавшим при природных ЧП
Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин призвал власти строго контролировать выплаты пострадавшим от природных ЧП россиянам.
По словам главы государства, региональные и федеральные власти должны строго контролировать выплаты денежных компенсаций гражданам РФ, пострадавшим от природных ЧП.
Путин напомнил, что в ходе «Прямой линии» от граждан нашей страны прозвучали определенные жалобы. Деньги до многих так и не дошли. Именно по этой причине к данному вопросу следует отнестись внимательно.
Региональные и федеральные органы должны постоянно контролировать выплаты компенсаций за утраченное имущество — частичное или полное, добавил президент.