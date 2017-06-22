Путин призвал власти контролировать выплаты пострадавшим при природных ЧП

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Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин призвал власти строго контролировать выплаты пострадавшим от природных ЧП россиянам.

По словам главы государства, региональные и федеральные власти должны строго контролировать выплаты денежных компенсаций гражданам РФ, пострадавшим от природных ЧП.

Путин напомнил, что в ходе «Прямой линии» от граждан нашей страны прозвучали определенные жалобы. Деньги до многих так и не дошли. Именно по этой причине к данному вопросу следует отнестись внимательно.

Региональные и федеральные органы должны постоянно контролировать выплаты компенсаций за утраченное имущество — частичное или полное, добавил президент.