Зоны деэскалации в Сирии не помешают Израилю отстаивать свои интересы — Либерман

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Иерусалим, 22 июня. Создание в Сирии зон деэскалации не ограничит свободу действий Израиля в этой стране. Об этом в четверг заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Он подчеркнул, что Иерусалим не планирует проводить военную операцию в арабской республике, однако по-прежнему будет отвечать на обстрелы с сирийской территории и пресекать теракты.

«Это (создание зон деэскалации — прим. ФАН) не лишит нас свободы действий. Невзирая ни на что, мы будем делать все, что сочтем необходимым, для обеспечения израильских интересов», — отметил Либерман.