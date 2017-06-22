ДНР планирует повысить социальные стандарты

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Донецк, 22 июня. Ввод внешнего управления на предприятиях ДНР способствовал увеличению налоговых поступлений в бюджет республики, что позволит повысить уровень жизни граждан. Об этом заявила министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина.

«Уплата налогов с доходной части предприятий значительно пополнит бюджет республики, укрепит наше финансовое положение и, как следствие, даст нам возможность повысить социальные стандарты уровня жизни населения», — пояснила она.

Толстыкина также добавила, что благодаря увеличению налоговых поступлений властям ДНР удалось предупредить гуманитарную катастрофу в республике, обеспечив жителей социальными пособиями.