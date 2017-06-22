Призраки прошлого: зачем Польша хочет снести памятники Красной армии

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Польский Сейм принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм». О том, зачем этот документ был принят, и должна ли на него реагировать Россия — в материале Федерального агентства новостей.

Пропаганда коммунизма

В апреле 2016 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, очевидно, направленный против общей с Советским Союзом истории страны. Согласно документу, в стране запрещается пропаганда «тоталитарных режимов» в названиях дорог, зданий, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается название организаций, использование фамилий, событий или дат, которые «символизируют коммунизм или любой другой тоталитарный режим».

В соответствии с недавно принятыми поправками сносу также подлежат памятники и памятные камни, которые «прославляют коммунизм». По официальным данным, в Польше установлено около 490 таких монументов.

Насколько известно из польских СМИ, памятники будут демонтированы сразу же после консультаций с так называемым Институтом национальной памяти. Единственный момент: этот закон не будет касаться объектов, не выставленных на публичное обозрение или установленных на кладбище.

Нелюбовь к советскому прошлому

Этот закон отрывает поляков от России. Понятно, почему украинские власти хотят оторвать от нас украинцев, потому что на Украине очень много русских. Но зачем это полякам? На этот вопрос корреспондента ФАН отвечал зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Андрей Климов.

«Нелюбовь к советскому прошлому и нашей стране— историческая. Я бы назвал это фантомной болью, русофобией. В этом отношении нынешнее польское руководство более радикально, чем их предшественники. Сегодняшние националистические власти Польши бодаются с Европейским союзом по поводу вопросов, связанных с принятием мигрантов на польской земле. Стараются ограничить страну от либеральных заходов сзади — ЛГБТ и прочего. Поэтому в отношениях с нашей страной эти самые националисты, соответственно, разыгрывают другую карту. И если у нас по первым вопросам (мигранты, ЛГБТ и так далее, — Прим. ФАН) нет особых расхождений, то в вопросе советской истории наоборот», — пояснил сенатор.

Поляки, заметил Климов, в этом вопросе не ориентируются на Украину. Они к ней относятся достаточно презрительно. В самом лучшем случае — как к младшему партнеру. А в худшем — как к бывшему вассалу, которого Варшава не рассматривает в качестве самостоятельного игрока в Восточной Европе.

«Вообще, Польша претендует на некое наследие Речи Посполитой. И она хотела бы выстроить конгломерат государств от Балтики до Черного моря. Поэтому полякам не нужны образы (например, памятники, — Прим. ФАН), которые их ассоциируют с Варшавским договором. Иначе получается, что не Польша освободила себя, а русские ее спасли. Не укладывается это в концепции, которую пытается выстроить Варшава. За счет переписывания истории и войны с памятниками польские власти хотят укрепить националистическую идеологию, согласно которой Польша — самодостаточная держава. Они желают претендовать на лидерство в восточно-европейском регионе, а, может, даже во всем Европейском союзе. Поэтому ничего неожиданного в их поведении нет», — добавил сенатор.

Реакция Москвы

Должна ли Россия реагировать на действия Варшавы? По мнению Климова, мы в любом случае должны реагировать на снос памятников нашим воинам, павшим за освобождение этой самой Польши.

«Разумеется, России необходимо принимать все меры. У нас уже отработаны эти механизмы. И мы их вполне можем использовать», — подытожил сенатор.

Историческая обида

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин пояснил ФАН: Польша исторически обижена на нас. В отношениях между нашими народами всегда хватало взаимных предательств, горя и войн. Однако в ХХ веке наша страна, во-первых, вернула Польше государственность, а, во-вторых, — обеспечила значительные территориальные приобретения. И тем не менее с момента распада СССР Польша постоянно, как говорится, пинает труп мертвого льва, обвиняя советскую власть во всех реальных и придуманных прегрешениях. Причем польская власть далеко не всегда, к сожалению, сохраняет здравость суждений в бессмысленной борьбе с призраками прошлого.

«Символично, что поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников на территории страны, приняты польским Сеймом 22 июня — в день, когда Россия отмечает годовщину гитлеровского нападения на нашу страну. Желая снести памятники, в том числе и солдатам, освобождавшим Польшу от нацизма, польские власти оскорбляют не только память наших воинов, но и тех соотечественников, которые воевали за свободу своей Родины в составе 1-й Армии Войска Польского», — рассказал Головашин.





Да, заметил эксперт, история Польши трагична. Головашин считает, что коммунисты принесли Польше, как и России, немало бед. Спорить с этим нельзя. Но нельзя и забывать о том, что Польша вплоть до капитуляции перед Вермахтом в 1939 году была настроена не только крайне антисоветски, но и — исторически — антирусски, являясь, в значительной степени, угрозой западным областям нашей страны.

Не было в те времена чистых и безгрешных. Надобно и помнить, что после 1945 года руководили Польшей коммунисты-поляки, а отнюдь не русские. Надобно помнить, что и Россия, и Польша одинаково отказались от социализма примерно в одно и то же время. Поэтому поведение польских властей, упорно идущих вперед с повернутой назад головой можно расценивать исключительно как яркое выражение комплекса национальной неполноценности, от которого им следует избавиться как можно скорее. От этого всем будет только лучше.