Ни шагу без ВКС: нежелание армии Сирии освобождать Акербат от ИГ приведет к катастрофе

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ВКС РФ продолжает осуществлять поддержку САА и проправительственным силам в важном деле взятия города Акербат, который является опасным плацдармом боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в восточной Хаме. Сегодня Су-34 ВКС РФ успешно сбросил полутонную бомбу на крупную базу ИГИЛ* в непосредственной близости от города. Тем временем, сирийская армия безуспешно пытается взять район с земли. Как промедление сирийской армии может сыграть на руку террористам ИГ* — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Огонь с неба

Пока боевики используют Акербат для набегов в район газовых полей Пальмиры, но концентрация живой силы и техники ИГ, наличие у них американского вооружения, значительного боевого опыта и удачное расположение создают реальную угрозу прорыва с целью захвата жизненно важных для Сирии газовых полей Пальмиры и воссоединения с анклавом в «Растанском котле» для совместного марша до ливанской границы.

Поэтому сейчас в восточной Хаме все силы и средства идут на то, чтобы уничтожить форпост террористов в Акербате. С запада на укрепрайон медленно и с потерями наступают формирования САА и проправительственных сил. Недавно к наступлению присоединилось подкрепление, прибывшее из восточного Алеппо, — третья бригада 5-го штурмового корпуса, которая, как предполагается, разрежет район Акербата, пройдя от Итрии к газовым полям Аш-Шаир.

Ну, и, конечно же, значительную поддержку оказывают российские ВКС. Они уже не раз приходили на помощь сирийским войскам в этом районе, когда те были вынуждены отступать. Так и сегодня Су-34 ВКС РФ успешно сбросил полутонную бомбу на крупную базу боевиков в непосредственной близости от города Акербат.

Момент истины

Новость безусловно позитивная, вот только одной российской поддержкой САА Акербата не взять. Политолог Александр Асафов считает, что для уничтожения форпоста террористов необходимы консолидированные усилия сирийских и российских сил.

«Россия показывает готовность помогать САА, несмотря на достаточно сложную международную обстановку и прекращения сближения с Соединенными Штатами по политическим вопросам. А вот сирийские подразделения показывают достаточно низкую боеспособность».

Эксперт обратил внимание на то, что сейчас крайне важный момент. Если затянуть штурм Акербата, понадеявшись на паузу для перегруппировки войск, ситуация может стать непоправимой и боевики ИГ вырвутся к газовым полям Пальмиры и трассе на Хомс.

«Критическое количество противника в районе уже накоплено, и расположение играет им на руку. С такими силами ИГ может перейти к осуществлению негативного сценария с прорывом к Ливану. Если до конца недели САА не пересмотрят свое отношение к наступлению, то возрастет риск атаки, которую готовят накапливающиеся боевики. Сейчас за ситуацией нужно пристально наблюдать, потому что она в той стадии, когда может качнуться как в ту, так и в другую сторону. Невзирая даже на усилия ВКС РФ».

Армия Сирии не хочет воевать

Кроме отсутствия мотивации, одной из причин неудач САА в районе Акербата Александр Асафов считает и низкую боеспособность сирийской армии. Несмотря на работу российских инструкторов, которые пытаются поднять моральный дух сирийских солдат, отряды САА не хотят идти в бой. Видимо, надеясь, что всю грязную работу за них сделают ВКС России и проиранские формирования.

«Несмотря на достаточно интенсивную подготовку, которую с ними проводили наши инструктора, и совместные учения, их боеспособность оставляет желать лучшего. Они до последнего надеются, что кто-то за них проявит решимость».

Говоря о боеспособности сирийской армии эксперт вспомнил недавний сюжет, показанный одним из телевизионных каналов. В нем сотрудники российской военной полиции рассказывали, что при подготовке сирийского спецназа, самым важным для бойцов было держать в порядке лицо и подкрашивать глаза, чтобы лучше получаться на фото.

«Это говорит о том, что у них боевая функциональность и мотивация не очень высока. Возможно, они не совсем представляют всю серьезность ситуации без консультаций российских инструкторов, у которых гораздо больше опыта и выше квалификация» — резюмировал эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.