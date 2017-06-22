ИГ в Мосуле потерпело окончательное поражение с потерей мечети Ан-Нури

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Мосул, 22 июня. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что подрыв мечети Ан-Нури в Мосуле означает окончательное поражение «Исламского государства»*.

Премьер-министр подчеркнул, что уничтожение главного молитвенного дома во втором по величине городе Ирака означает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) нанесли сокрушительный удар по своему моральному духу и признали окончательное поражение «Халифата».

Изначально боевики обвинили ВВС США в уничтожении мечети Ан-Нури и минарета Аль-Хадба, однако командование западной коалиции опровергло эту информацию. Действия игиловцев были охарактеризованы, как преступление против народа Мосула, власти Ирака подчеркнули, что группировка должна быть уничтожена.

* Организация запрещена на территории РФ.