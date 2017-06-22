Ретро-игры Sega стали доступны для iOS и Android

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Токио, 22 июня. Компания Sega запустила программу Forever, которая будет выводить легендарные игры на платформы современных мобильных устройств. Первый трейлер Sega Forever был опубликован на официальном канале в YouTube.

После запуска пользователям Android и iOS будут доступны пять игр Sega Games: Comix Genesis, Kid the Hedgehog, Phantasy Star II, Altered Beast. Все они будут доступны абсолютно бесплатно, но с рекламой.

Коллекция игр Sega будет постепенно расширяться. Разработчики будут добавлять официальные эмуляторы и порты с разных приставок, передает «Свободная пресса».