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Ретро-игры Sega стали доступны для iOS и Android
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Ретро-игры Sega стали доступны для iOS и Android

14:10  22 Июня 2017
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Ретро-игры Sega стали доступны для iOS и Android

Токио, 22 июня. Компания Sega запустила программу Forever, которая будет выводить легендарные игры на платформы современных мобильных устройств. Первый трейлер Sega Forever был опубликован на официальном канале в YouTube.

После запуска пользователям Android и iOS будут доступны пять игр Sega Games: Comix Genesis, Kid the Hedgehog, Phantasy Star II, Altered Beast. Все они будут доступны абсолютно бесплатно, но с рекламой.

Коллекция игр Sega будет постепенно расширяться. Разработчики будут добавлять официальные эмуляторы и порты с разных приставок, передает «Свободная пресса»

#sega
Дима Оленин
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