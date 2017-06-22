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Новости Сирии
Тартус: российские силы ПВО выполнили запуск ракеты С-300 в направлении Средиземноморья
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Тартус: российские силы ПВО выполнили запуск ракеты С-300 в направлении Средиземноморья

13:55  22 Июня 2017
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Тартус: российские силы ПВО выполнили запуск ракеты С-300 в направлении Средиземноморья

Тартус, 22 июня. По данным сирийских источников российские военные в Тартусе совершили запуск ракеты комплекса С-300 в направлении акватории Средиземного моря.

Местные источники получили информацию о том, что российские силы ПВО в Сирии, базирующиеся в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ, выполнили запуск ракеты С-300 по «неизвестной цели» над Средиземным морем.

Изначально сирийские информационные источники сообщили, что запуск был произведен в рамках незапланированных учений. Позже в комментариях появились данные, что «Россия что-то перехватила над морем». Комментатор по непроверенным данным сообщил, что ракета С-300 якобы сбила над акваторией Средиземного моря беспилотный летательный аппарат.

#с-300 #беспилотник #тартус #пво
Алексей Громов
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