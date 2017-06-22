Путин может наделить МЧС функцией контроля выплат пострадавшим при ЧС

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Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что он не против наделения сотрудников МЧС функцией контроля за выплатами россиянам, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях.

Глава государства отметил, что данное решение следует обсудить с юристами. В рамках полномочий, связанных с преодолением последствий ЧП, это можно сделать, добавил Путин.

«Что касается отдельных субъектов, то я знаю, деньги туда поступили в день прямой линии. Но на счетах-то деньги были там, в том же Ставропольском крае, до 6 миллиардов, по-моему, на счетах было», — заявил президент, отметив, что работу могли бы произвести своевременно, учитывая, что перевод был обеспечен стопроцентно.

Путин добавил, что сотрудники МЧС должны следить за происходящим и оперативно определять объем ущерба пострадавших россиян.

В любом случае без соответствующих работ комиссий никаких окончательных решений не принимается. Именно по этой причине реагировать надо быстро, не нужно затягивать, резюмировал глава государства.