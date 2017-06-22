Фейковый аккаунт министра обороны Франции сообщил о ликвидации главаря ИГ в Ираке

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Париж, 22 июня. Аккаунт в сети микроблогов Twitter, якобы принадлежащий министру обороны Франции Флоранс Парли, распространил информацию о ликвидации главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. Впоследствии выяснилось, что это был фейк.

Сначала в аккаунте со ссылкой на генерала Пьера де Вилье появилось сообщение о том, что «французские ВС в Ираке подтверждают гибель главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади». Однако спустя полчаса появилось другое сообщение, в котором говорилось о том, что аккаунт официально не принадлежит французскому министру, а был создан итальянским журналистом Томмассо Дебенедетти.

Минобороны Франции, в свою очередь, сообщило (также посредством Twitter), что аккаунт @ParlyFlorence — является фейковым, а «содержание твитов не соответствует словам министра».

* Организация запрещена на территории РФ.