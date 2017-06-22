Президент Бразилии рассказал, как подружился с Путиным

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Москва, 22 июня. Бразильский лидер Мишел Темер заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным сложились теплые взаимоотношения. Такое мнение он высказал в ходе своего визита в Москву.

Президент РФ Владимир Путин проявил «исключительно внимание» к главе Бразилии Мишелу Темеру во время его визита в российскую столицу. Об этом заявил бразильский лидер, отметив, что его российский коллега выделил четыре часа на переговоры с делегацией Бразилии, а затем «любезно согласился сопровождать в Большой театр». Темер подчеркнул, что эти знаки внимания говорят о теплых взаимоотношениях, пишет ТАСС.

-Могу сказать, что сегодня между нами существуют не только институциональные связи, но между нами есть и, я думаю, это не будет преувеличением сказать, сложились отношения личной дружбы, - добавил Темер.

Напомним, что накануне Владимир Путин и Мишел Темер подписали заявление о внешнеполитическом диалоге, в котором стороны выразили свою позицию в отношении кризиса на Ближнем Востоке.