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Глава Евросовета оценил вероятность отмены Brexit
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Глава Евросовета оценил вероятность отмены Brexit

13:51  22 Июня 2017
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Глава Евросовета оценил вероятность отмены Brexit

Брюссель, 22 июня. Председатель Европейского совета Дональд Туск не стал исключать, что Великобритания останется в составе ЕС. По его словам, многие придерживаются такого же мнения.

«Евросоюз был построен на мечтах, достижение которых казалось невозможным. Поэтому, кто знает», — сказал Туск, отвечая на вопрос о том, может ли Brexit быть обратимым и произойдет ли ситуация, при которой Великобритания продолжит входить в ЕС.

«Вы можете назвать меня мечтателем, но я не единственный», — добавил он.

Напомним, ранее французский глава Эммануэль Макрон заявил, что отношения Франции и Великобритании будут строиться на принципе прагматизма после выхода Соединенного королевства из Европейского союза. 

#великобритания #brexit #ес
Тимур Румянцев
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