Глава Евросовета оценил вероятность отмены Brexit

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Брюссель, 22 июня. Председатель Европейского совета Дональд Туск не стал исключать, что Великобритания останется в составе ЕС. По его словам, многие придерживаются такого же мнения.

«Евросоюз был построен на мечтах, достижение которых казалось невозможным. Поэтому, кто знает», — сказал Туск, отвечая на вопрос о том, может ли Brexit быть обратимым и произойдет ли ситуация, при которой Великобритания продолжит входить в ЕС.

«Вы можете назвать меня мечтателем, но я не единственный», — добавил он.

Tusk channels Imagine - on whether Britain could stay in EU, 'you may say I'm a dreamer, but I am not the only one' pic.twitter.com/pRPilomGYD — Danny Kemp (@dannyctkemp) June 22, 2017

Напомним, ранее французский глава Эммануэль Макрон заявил, что отношения Франции и Великобритании будут строиться на принципе прагматизма после выхода Соединенного королевства из Европейского союза.