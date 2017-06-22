Порошенко назвал «Северный поток -2» инструментом агрессии против всего ЕС

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Брюссель, 22 июня. Украина скоординировала позицию по строительству газопровода «Северный поток-2» с Евросоюзом и США. Об этом заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.

«Я надеюсь на продолжение эффективного сотрудничества с ЕС, с США. Мы также координировали нашу позицию в связи со строительством Россией политически мотивированного энергетического проекта «Северный поток-2», — отметил он.

Порошенко назвал реализуемый Россией проект «инструментом российской энергетической агрессии». Напомним, что Киев выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», который планируется проложить в обход Украины.