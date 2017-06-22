Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Порошенко назвал «Северный поток -2» инструментом агрессии против всего ЕС
Triangle Created with Sketch.

Порошенко назвал «Северный поток -2» инструментом агрессии против всего ЕС

19:23  22 Июня 2017
520

Порошенко рассказал про единую позицию США, ЕС и Украины по «Северному потоку-2»

Брюссель, 22 июня. Украина скоординировала позицию по строительству газопровода «Северный поток-2» с Евросоюзом и США. Об этом заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.

«Я надеюсь на продолжение эффективного сотрудничества с ЕС, с США. Мы также координировали нашу позицию в связи со строительством Россией политически мотивированного энергетического проекта «Северный поток-2», — отметил он.

Порошенко назвал реализуемый Россией проект «инструментом российской энергетической агрессии». Напомним, что Киев выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», который планируется проложить в обход Украины.

#порошенко
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть