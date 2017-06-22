Двое волгоградцев уложили жестоко избитого собутыльника под поезд

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Волгоград, 22 июня. В Волгоградской области двое собутыльников подстроили гибель под поездом 32-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Прохожие обнаружили тело мужчины около года назад на рельсах в Чернышковском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что перед гибелью мужчина выпивал в компании двоих знакомых, и между ними произошла драка. Злоумышленники ударили потерпевшего деревянным бруском и, когда он потерял сознание, отнесли его на железнодорожные пути. Потерпевшего переехало поездом.

Преступников приговорили к 17 и 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, передает «Свободная пресса».

Добавим, еще одно жестокое убийство было совершено в городе Копейске Челябинской области. Там 43-летний мужчина закончил 16-летнего школьника. Как сообщает URA.RU, в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.