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Украина
Сырьевой придаток: Кучма рассказал о развале украинской экономики
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Сырьевой придаток: Кучма рассказал о развале украинской экономики

14:41  22 Июня 2017
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Сырьевой придаток: Кучма рассказал о развале украинской экономики

Киев, 22 июня. Европа ставит Украину на колени, страна никогда не получит от нее никакой помощи. Об этом сегодня заявил бывший глава Украины Леонид Кучма в ходе Международного форума «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения». 

По словам экс-президента страны, радоваться нечему.  Он также отметил, что «никому страна не будет нужна, когда обнищает».

«Мы радуемся торговле с Европой, но чем мы с ней торгуем? За первый квартал мы квоту выбрали, теперь европейцы ставят нас на колени и требуют, чтобы мы рубили лес и везли им», — заявил он, добавив, что помощи от Европы не видно, а страна становится «сырьевым придатком».

Кучма также отметил, что страна разваливается, поскольку почти не осталось высокотехнологичных отраслей. Он призвал заниматься своими проблемами, решать их, а не ходить с протянутой рукой.

«Сегодня под 70% украинский долг, и мы берем в МВФ и сразу же отдаем за проценты», — возмущался экс-глава Украины. 

#украина #экономика #кучма #мвф #европа #торговля
Дана Балан
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