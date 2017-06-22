ДНР рассчитывает на снижение обстрелов ВСУ в период «хлебного перемирия»

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Донецк, 22 июня. Интенсивность артиллерийских ударов со стороны подразделений вооруженных сил Украины в период «хлебного перемирия» может снизиться. Об этом заявил глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Я думаю, что Украина продолжит стрелять, но уже гораздо меньше», — сказал он.

Он также добавил, что режим прекращения огня будет способствовать безопасной уборке урожая, а также сможет воспрепятствовать дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе.

Накануне Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о перемирии на время уборки урожая с 24 июня.

Ранее стало известно, что украинские власти готовят военную операцию по захвату территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Дни.ру».