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Астрономы допускают существование второго Марса в Солнечной системе
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Астрономы допускают существование второго Марса в Солнечной системе

13:40  22 Июня 2017
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Астрономы допускают существование второго Марса в Солнечной системе

Нью-Йорк, 22 июня. Ученые из Аризонского университета заявили о возможном существовании двойника Марса в Солнечной системе. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Выяснилось, что похожая на Марс планета находится в поясе Койпера — это область галактики, расположенная за орбитой Нептуна. В ней находится большое количество различных небесных тел.

Астрономы допускают существование второго Марса в Солнечной системе

Исследование астрономов доказывает, что десятая планета может быть на расстоянии 50 астрономических единиц от Солнца. Ее орбита находится под наклоном 8 градусов. Сейчас загадочная планета влияет на объекты в поясе Койпера. Не исключено, что раньше она была гораздо ближе к  нашему светилу.

Сейчас Солнечная система официально насчитывает восемь планет: Венера, Юпитер, Уран, Марс, Земля, Нептун, Меркурий, Сатурн.

#космос #марс
Дима Оленин
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