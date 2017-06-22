США предостерегли от конфликта с Россией в Сирии

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Вашингтон, 22 июня. США должны принимать обдуманные решения по Сирии, чтобы избежать возможного конфликта с Россией. Особенно это важно после того, как 18 июня самолет ВВС США сбил бомбардировщик ВВС САР, заявил американский эксперт в области национальной безопасности Николас Гвоздев.

Гвоздев считает, что Вашингтон не готов к конфронтации с Москвой, так как в США параллельно придерживаются двух противоположных позиций — то Россия выступает в роли грозного противника, то находится на грани краха.

Эксперт убежден, США следует проявлять осторожность в небе над САР и избегать возможных стычек с Россией, так как такой конфликт Белому дому не нужен, передает The National Interest, издание в котором Гвоздев является старшим редактором.

«Сейчас ясно, что о первоначальной цели администрации Трампа добиться той или иной сделки с Кремлем речь уже не идет, — также убежден он. — Не исключено, что расхождения в российских и американских ценностях и интересах так велико, что навести мосты между ними не помогут никакие компромиссы».

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис проинформировал Турцию о поставках оружия сирийским курдам из YPG.