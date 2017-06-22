Дело пахло керосином: Клинцевич о возможных последствиях провокации поляков против Шойгу

В Избранное

Скопировать

Самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу и эскортировавшие его истребители Су-27 были перехвачены над Балтикой польскими F-16, входящими в НАТО. Эту информацию сначала сообщили СМИ, а затем подтвердили в министерстве обороны Польши. По мнению сенатора Франца Клинцевича, то, что польские летчики не знали, что перехватывают самолет Сергея Шойгу, большая удача, поскольку в противном случае со стороны НАТО наверняка последовала бы какая-то провокация, чреватая тяжелейшими последствиями.

Как сообщалось ранее, два натовских F-16 над нейтральными водами Балтийского моря попытались приблизиться к самолету, на котором Сергей Шойгу летел в Калининград на заседание коллегии Минобороны РФ. Однако эскортировавший самолет министра Су-27 ВКС РФ «отогнал» натовские истребители. Позже радиостанция RMF FM сообщила, что самолет Сергея Шойгу над Балтикой перехватили польские истребители, входящие в состав сил НАТО в Европе.

«Это польские F-16 перехватили над Балтикой самолет российского министерства обороны и эскортирующие его Су-27», — сообщила радиостанция.

По данным издания, дежурная пара польских F-16, в рамках миссии НАТО патрулировавших небо над Прибалтикой и Польшей, получила сигнал тревоги в связи с появлением российских самолетов в непосредственной близости от границ стран, воздушное пространство которых они охраняли.

«В связи с этим F-16 полетели в Балтийское море, где перехватили три цели: невооруженный Ту-154 и два самолета Су-27, вооруженных ракетами «воздух-воздух»», — говорилось в сообщении.

Командование вооруженных сил Польши позднее официально подтвердило факт участия польских истребителей в перехвате российских самолетов. Инцидент подтвердили и военные из Литвы, сообщив, что польские истребители поднимались с военного аэродрома в Шауляе.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, большая удача, что польские летчики, сидевшие за штурвалом натовских истребителей, не знали, что их провокационное сближение произошло с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу. В противном случае дело могло бы кончиться плохо.

«Выскажу свою точку зрения, хотя, возможно, она будет выбиваться из общего мнения, — отметил Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я абсолютно убежден, что в НАТО не врут, и летчики натовских истребителей действительно не знали, что в самолете, который они перехватывали, был наш министр».

По словам Клинцевича, в Польше чрезвычайно сильны русофобские и антироссийские настроения, и это самым пагубным образом отражается, в том числе, на международной безопасности.

«С Польшей всегда была особая ситуация, — отметил сенатор. — Эта страна в силу ряда обстоятельств и своих особенностей, не имея ни ресурсов, ни серьезных возможностей, вынуждена демонстрировать перед Соединенными Штатами, перед Европой свое рвение в русофобской политике. При этом в самой Польше все время подогревают себя якобы некими историческими «фактами». Хотя все, что есть у Польши, все ее благополучие — по большому счету связано с Россией. Но сегодня там стало очень модным любыми возможными способами постоянно демонстрировать некие «обиды»».

По словам собеседника ФАН, знай польские пилоты, что можно сделать «подлянку» российскому министру обороны, они ни за что не отказали бы себе в подобном удовольствии.

«Скажу больше. Если бы кто-то из руководства Польши или даже сами летчики знали, что в перехватываемом Ту-154 находится министр обороны России, они, вне всякого сомнения, совершили бы какую-нибудь гнуснейшую провокацию. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Так что хорошо, что этой информации у них не было. Поскольку в этом случае российским Су-27, понимая, кого они сопровождают, в ответ на провокационные действия натовцев пришлось бы применить оружие. И здесь мог случиться очень серьезный скандал, причем на пустом месте. Скандал, спровоцированный беспардонным, бесшабашным поведением Польши, которое она, особенно в последние годы, демонстрирует в экстазе русофобской, антироссийской риторики и политики, ради прогиба перед Соединенными Штатами. Это могла быть еще одна очень серьезная скандальная история, в которой, как водится, попытались бы обвинить Россию. Так что, слава богу, что этого не случилось, и, слава богу, что сегодня всеми этими делами в рамках межударного права и норм занимается наше министерство иностранных дел», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Отметим, после инцидента в балтийском небе в НАТО заявили, что не знали, кто находится на борту перехватываемого российского самолета, и отметили, что истребители альянса действовали по стандартной процедуре. Действия российских летчиков в руководстве НАТО назвали «безопасными и профессиональными».