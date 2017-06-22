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Украина
Аваков: 500 бывших участников боевых действий в Донбассе покончили с собой
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Аваков: 500 бывших участников боевых действий в Донбассе покончили с собой

13:32  22 Июня 2017
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Аваков: 500 бывших участников боевых действий в Донбассе покончили с собой

Киев, 22 июня. На сегодняшний день на Украине зафиксировано 500 случаев самоубийств бывших участников военных действий в Донбассе.

Таковы данные украинской военной прокуратуры, которые озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В статье, написанной для одного из местных изданий, он подчеркнул, что у 95% военнослужащих ВСУ, принимавших участие в операции на юго-востоке страны, по возвращении домой обнаруживаются медицинские и социальные проблемы.

Аваков: 500 бывших участников боевых действий в Донбассе покончили с собой

Некоторые из них оказываются не в состоянии справиться с психологическими травмами, результатом этого становятся самоубийства.  

#аваков
Алексей Громов
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