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Киев, 22 июня. На сегодняшний день на Украине зафиксировано 500 случаев самоубийств бывших участников военных действий в Донбассе.

Таковы данные украинской военной прокуратуры, которые озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В статье, написанной для одного из местных изданий, он подчеркнул, что у 95% военнослужащих ВСУ, принимавших участие в операции на юго-востоке страны, по возвращении домой обнаруживаются медицинские и социальные проблемы.

Некоторые из них оказываются не в состоянии справиться с психологическими травмами, результатом этого становятся самоубийства.