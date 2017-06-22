Новороссия сегодня: Киев предвкушает перемирие в Донбассе, ВСУ терроризируют Луганщину

В Избранное

Скопировать

Донбасс, 22 июня. ВСУ бьют по полям, коммунальный «рай» украинцев, разгул преступности в «киевской» части Донбасса, кризис идей украинской пропаганды. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Минувшие сутки в Донбассе прошли относительно спокойно. С позиций киевских силовиков по 25 населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик было выпущено не более 200 снарядов. В результате обстрела ВСУ один военнослужащий Вооруженных сил ДНР получил ранения.

Как ВСУ готовят перемирие

Как сообщает заместитель командира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР старший прапорщик Виктор Дедов, ВСУ активизировали обстрелы блокпоста ЛНР у Счастья с применением 152-мм орудий.

Но, что характерно, украинские силовики бьют вразброс и больше всего снарядов попадает в прилегающие к блокпосту Народной милиции ЛНР поля. Напомним, участники контактной группы на переговорах в Минске договорились о перемирии на время уборки сельхозкультур — с 24 июня по 31 августа.

Драконовские тарифы на воду на Украине

В Донецке подсчитали разницу в коммунальных тарифах на воду для граждан ДНР и жителей городов и районов Донбасса, подконтрольных Киеву. По словам первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталия Кижаева, цены Киева выше в несколько раз.

«Теперь жители Донбасса, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, будут платить за воду 20 гривен 35 копеек за метр кубический (44 рубля 77 копеек в российской валюте. — Прим. ФАН), что в семь раз выше аналогичных тарифов в республике», — подчеркнул Кижаев.

Отметим, что стоимость кубометра воды в ДНР, указанная в платежках Донецкого горводоканала, составляет 6 рублей 70 копеек.

К этому можно добавить, что с 1 июля на Украине вступает в силу непопулярное (для населения) решение правительства по полной отмене государственного регулирования всех цен на социально значимые продукты питания. Ранее предпринимательские наценки не могли превышать 15%, а теперь ситуацию будет полностью регулировать невидимая рука рынка, или попросту спекулянты.

Донбасс криминальный

Полиция и Национальная гвардия Украины усиливают патрулирование и повышают меры безопасности в подконтрольных ВСУ городах Луганщины. Официальная причина, казалось бы, не вызывает сомнений — профилактика уличной преступности и обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств.

Но, как выяснилось, посягательства устраивают сами же украинские военные. Житель Северодвинска (его близкие остались в родном городе), переехавший в 2014 году в Луганск, рассказал корреспонденту ФАН, что в города подконтрольной Киеву части Луганской области с передовой с завидной регулярностью прибывают бойцы «отдыхающих» подразделений Вооруженных сил Украины, и самое «веселье» начинается именно во время их «отпуска».

«Горожане в первые дни отдыха «защитников» стараются меньше появляться на улицах, семьи не отпускают дочерей без сопровождения, а в темное время суток появиться на улице — себе дороже», — рассказал собеседник.

Единственная категория горожан, которая получает выгоду от пребывания доблестных бойцов, — это предприниматели и владельцы питейных заведений.

После очередной ротации в местных райотделах накапливаются стопки заявлений об изнасилованиях, грабежах и избиениях, совершенных людьми в украинской военной форме. Хода этим бумагам, к сожалению, нет, а жители города со страхом ожидают очередную партию «отдыхающих».

Донецкие цены от украинских троллей

Накануне на интернет-ресурсе «Новости Донбасса.ua» появилась «переписка в комментариях» якобы с посетителями одной из публичных страниц соцсети «ВКонтакте», посвященной Донецку. Пользователи паблика вели бурное обсуждение того, как «плохо жить в ДНР и как хорошо на Украине, а цены в Донецке на 200% выше украинских».

Отметим главное: все участники представленной «переписки» указаны с замазанными в фотошопе аватарками и именами, а некоторые — вообще без аватаров. Кроме того, украинскими пропагандистами даже не названа площадка, на которой указанный диалог имел место быть. Тролли ограничились лишь избитой фразой: «Пользователи соцсетей пишут…»