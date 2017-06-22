Сирийский гамбит: кому выгоден рост напряженности в Ракке и под Ат-Танфом

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Весь июнь мы можем наблюдать рост напряженности в Сирии. Отношения всех основных игроков, вовлеченных в конфликт, ухудшаются с каждым днем. Ведущие англоязычные СМИ пытаются разобраться в ситуации и вычленить, что является камнем преткновения между официальным Дамаском, США, Россией и Ираном.

Ракка как яблоко раздора

Ответ Financial Times достаточно прост: Ракка — это яблоко раздора. Позиции «Исламского государства»* (запрещено в РФ) чрезвычайно ослаблены, очень скоро «столица» сирийского терроризма падет. Но остается неясным, кто будет контролировать город. Будут ли это курды и американские военные или же сирийское правительство и его иранские союзники? Если раньше все эти силы были отвлечены на ИГ*, то теперь они готовятся к конфронтации друг с другом. Особо показателен здесь недавний пуск иранских ракет. Хоть ракеты и были направлены против позиций ИГ, их главной целью было сообщить США, Саудовской Аравии и курдам, что Иран готов к схватке.

BBC придерживается схожих позиций, делая еще больший акцент на американо-иранское противостояние. Сирийское правительство претендует на то, чтобы контролировать Ракку. Для BBC Сирия — главный союзник Ирана на Ближнем Востоке. Значит, солдаты Сирийской Арабской Армии (САА) на улицах Ракки — прямой путь к усилению Ирана. Источник всего противостояния — нежелание Вашингтона допустить разрастание влияния Тегерана.

Wall Street Journal куда как более воинственен. Там пишут не столько о проблеме, сколько о методе ее решении. В ходе своей предвыборной кампании Трамп говорил, что у США нет иных интересов в Сирии, кроме как уничтожение ИГ. По мнению аналитиков издания, это не так. Иран хочет поддержать в Сирии шиитов и прорубить коридор для поставки нефти к Средиземному морю. Россия — показать себя надежным союзником, на которую, в отличие от США, можно положиться. Дамаск хочет восстановить свой контроль над страной. Ничто из этого не отвечает национальным интересам США. Потому WSJ призывает Трампа быть более агрессивным и показать соперникам США, что чем больше у них политических амбиций, тем дороже это им обойдется.

Иран как провокатор

Военный эксперт Антон Мардасов предлагает альтернативную точку зрения. Он считает, что, сводя все к гонке за контроль над Раккой и противостоянию Ирана и США, американские аналитики упускают из вида многие важные детали.

Они забывают, что падение основных анклавов ИГ автоматически должно повлечь за собой запуск процесса политического реформирования Сирии. Этого требует резолюция СБ ООН 2254. Формально ее поддерживают все участники войны против терроризма на территории САР. Резолюция ООН требует политического урегулирования сирийской гражданской войны. Сейчас этот процесс выражается в межсирийских переговорах в Женеве и Астане. После падения Ракки де-юре не будет никаких причин для того, чтобы не создать временное правительство, объявить выборы и т.д.

«Но что это означает для Тегерана? Иранцы создали многоступенчатую систему присутствия в стране. Они имеют своих людей в правительстве и вербуют сирийцев в шиитские отряды. Политическое реформирование Сирии ликвидирует все эти структуры. Тегеран не хочет расставаться со своим влиянием на сирийскую политику. Потому, естественно, он сопротивляется созданию условий для старта политических реформ», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сейчас, когда «Исламское государство» уже сильно ослаблено, помешать реформам можно лишь одним способом — рассорив Россию и США.

«Отсюда иранские беспилотники, которые летают над Ат-Танфом. Американцы уже показали в начале июня, что способны сбивать эти дроны. Зачем тогда иранцы отправляют туда все новые беспилотники — причем ударные, груженные взрывчаткой? Зачем им терять дорогостоящую технику, кружа над горсткой боевиков? Ведь эта действительно всего лишь горстка. Количество проамериканских боевиков в зоне Ат-Танфа не превышает двух тысяч. Ответ прост — Иран делает это намерено, чтобы поддержать или даже повысить градус противостояния в Сирии», — приводит свою позицию Антон Мардасов.

Обострение конфликта

Результат этих усилий уже виден. США и возглавляемая ими коалиция открыто атакуют сирийские ВВС. Под Раккой сбит Су-22. Минобороны РФ вынуждено приостановить действие совместного с США меморандума о полетах в Сирии. Теперь авиация Международной коалиции находится под прицелом российских ПВО, что, потенциально, чревато еще большим ростом напряжения.

Со своей стороны Иран даже не пытается избежать конфронтации с американцами. «Хезболла» и другие поддерживаемые Тегераном шиитские силы на юге Сирии приблизились вплотную к обозначенной США зоне влияния и блокировали продвижение проамериканских суннитских отрядов «Новой сирийской армии» (ныне «Магавир ат-Таура») к Дейр эз-Зору.

«Москва — и это нужно признать, об этом нужно говорить — должна поддерживать диалог с Вашингтоном. Только так можно снизить напряжение на востоке Сирии и договориться о новых зонах безопасности. Чтобы успешно деблокировать Дейр эз-Зор, я думаю, также потребуется взаимодействие коалиционных сил и ВКС РФ. Одним словом, на провокации Ирана не следует поддаваться. В то же время и с Тегераном каналы связи надо держать открытыми. Понятно, что Иран играет свою игру в Сирии. Тем не менее он все еще является важным игроком», — подводит итог Антон Мардасов.

* Организация запрещена на территории РФ.