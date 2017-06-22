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Общество
Российские дачники смогут строить на своих участках любые дома
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Российские дачники смогут строить на своих участках любые дома

15:16  22 Июня 2017
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Российские дачники смогут строить на своих участках любые дома

Москва, 22 июня. Резонансный законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве» будет рассмотрен Госдумой в июле.

По данным комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, в документ предполагается внести значительные изменения — более 45 поправок, которые учитывают большинство требований садоводов.

Ранее авторы законопроекта предлагали разделить все строения на дачных участках на два вида — садовые дома сезонно проживания площадью не более 50 кв. метров и капитальные жилые дома. Однако эксперты разошлись во мнениях относительно того, как классифицировать уже существующие строения. Скептики также считают, что это повлечет за собой рост коррупции в регистрирующих органах.

Российские дачники смогут строить на своих участках любые дома

В итоге определять вид дома будет сам владелец участка. «Если при подаче документов для постановки объекта на кадастровый учёт собственник заявит строение как дачный домик, то в нем нельзя будет регистрироваться. Если же как капитальный дом, то соответственно стоимость участка с таким строением, а значит, и налог на недвижимость будет выше», — пояснил замдиректора департамента Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

Он подчеркнул, что возводиться дома все равно должны по правилам застройки и землеустройства, пишет «Парламентская газета».

Катерина Михайлиди
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