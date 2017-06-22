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Политика
Порошенко рассказал об отношении Евросоюза к продлению санкций против России
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Порошенко рассказал об отношении Евросоюза к продлению санкций против России

15:06  22 Июня 2017
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Порошенко

Брюссель, 22 июня. Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что в Европейском союзе намерены продлить антироссийские санкции. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Бельгии.

«Информация о том, что санкции будут продлены  — это то, чему мы рады на сегодняшний день», — сказал он.

По словам Порошенко, крайне важно координировать с западными партнерами вопрос относительно антироссийских санкций.

Напомним, ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков назвал расширение санкций Вашингтона против России «политическим подарком» Порошенко. 

Накануне США объявили о новом расширении антироссийских ограничений. 

 

#евросоюз #украина #порошенко #ес #туск
Дана Балан
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