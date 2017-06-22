Порошенко рассказал об отношении Евросоюза к продлению санкций против России

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Брюссель, 22 июня. Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что в Европейском союзе намерены продлить антироссийские санкции. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Бельгии.

«Информация о том, что санкции будут продлены — это то, чему мы рады на сегодняшний день», — сказал он.

По словам Порошенко, крайне важно координировать с западными партнерами вопрос относительно антироссийских санкций.

Напомним, ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков назвал расширение санкций Вашингтона против России «политическим подарком» Порошенко.

Накануне США объявили о новом расширении антироссийских ограничений.