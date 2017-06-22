Порошенко рассказал об отношении Евросоюза к продлению санкций против России
Брюссель, 22 июня. Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что в Европейском союзе намерены продлить антироссийские санкции. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Бельгии.
«Информация о том, что санкции будут продлены — это то, чему мы рады на сегодняшний день», — сказал он.
По словам Порошенко, крайне важно координировать с западными партнерами вопрос относительно антироссийских санкций.
Напомним, ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков назвал расширение санкций Вашингтона против России «политическим подарком» Порошенко.
Накануне США объявили о новом расширении антироссийских ограничений.