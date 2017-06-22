ВКС РФ поддержали наступление САА в провинции Дамаск

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Дамаск, 22 июня. ВКС РФ обеспечивают воздушную поддержку полномасштабному наступлению САА в районе Джобар.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные войска продвинулись вглубь района Тайбах и освобождают от боевиков одно здание за другим. С воздуха по террористам «работают» российские истребители-бомбардировщики Су-34 и сирийские Су-22.

Отмечается, что в ходе столкновений сирийцы освободили несколько объектов к северу от мечети «Газват Бадр» и школу Альманар, которая расположена недалеко от района Восточная Гута. Ранее медиакрыло движения «Хезболла» сообщило об уничтожении одного из полевых командиров террористов в районе Джобар.