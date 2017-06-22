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Новости Сирии
ВКС РФ поддержали наступление САА в провинции Дамаск
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ВКС РФ поддержали наступление САА в провинции Дамаск

13:18  22 Июня 2017
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ВКС РФ поддержали наступление САА в провинции Дамаск

Дамаск, 22 июня. ВКС РФ обеспечивают воздушную поддержку полномасштабному наступлению САА в районе Джобар.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные войска продвинулись вглубь района Тайбах и освобождают от боевиков одно здание за другим. С воздуха по террористам «работают» российские истребители-бомбардировщики Су-34 и сирийские Су-22.

ВКС РФ поддержали наступление САА в провинции Дамаск

Отмечается, что в ходе столкновений сирийцы освободили несколько объектов к северу от мечети «Газват Бадр» и школу Альманар, которая расположена недалеко от района Восточная Гута. Ранее медиакрыло движения «Хезболла» сообщило об уничтожении одного из полевых командиров террористов в районе Джобар.

 

#дамаск #вкс рф #хезболла #джобар
Алексей Громов
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