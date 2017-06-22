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Украина
Украинку оштрафовали за ношение георгиевской ленты в День памяти и скорби
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Украинку оштрафовали за ношение георгиевской ленты в День памяти и скорби

13:26  22 Июня 2017
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Украинку оштрафовали за ношение георгиевской ленты в День памяти и скорби

Киев, 22 июня. Жительницу Днепра (бывший Днепропетровск, - прим. ФАН) оштрафовали за ношение георгиевской ленточки в День памяти и скорби. Женщину задержали во время массового мероприятия, изъяв ленту и составив административный протокол.

О своих «подвигах» на ниве борьбы с изготовлением и пропагандой георгиевской ленты, запрещенной Верховной радой, сообщила Нацполиция Днепропетровской области

«Полицейские на месте составили административный протокол по статье «изготовление и пропаганда георгиевской ленточки»,  — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

#украина
Ярослава Замысловатова
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