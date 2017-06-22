Депутат Швыткин: США пытаются выдавить Россию с рынка вооружений в Восточной Европе

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Большинство стран Восточной Европы продолжает пользоваться советскими и российскими системами вооружений, что приводит эти государства к уязвимости перед «российской агрессией», уверенно заявляет американский конгрессмен Пол Кук. На фоне антироссийской истерии Вашингтон пытается выдавить Москву с рынка вооружений Восточной Европы, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По мнению представителя США, государства Восточной Европы продолжают пользоваться российским, а где-то даже советским вооружением, однако в будущем это может измениться.

«Действительно, некоторые из этих стран (стран Восточной Европы — прим. ФАН) все еще могут использовать советское оружие и военную технику 70-80-х годов, которая уступает современным западным образцам. Но не стоит забывать о том, что в настоящее время Россия тоже может предложить новинки в сфере вооружения и техники, которые будут не хуже, а по некоторым направлениям даже лучше американских аналогов. Вот и руководители государств Восточной Европы это понимают, поэтому с неохотой идут на перевооружение западными образцами. Для примера можно взять Украину. Не так давно Пентагон отправил ВСУ бронированные армейские джипы HMMWV, которые ранее использовались для борьбы с талибами в Афганистане. И я вам скажу, лучше бы они этого не делали — техника старая и не обеспечивает должного уровня защиты, а также мобильности. Вот она, «реальная помощь» США и НАТО», — поясняет ситуацию депутат.

В свою очередь американский конгрессмен уверен, что восточноевропейские союзники Вашингтона должны оказать любезность США и покупать оружие именно у них — об этом в американской столице говорят всё чаще. По мнению Пола Кука, использование советских систем делает указанные государства уязвимыми для «российской агрессии».

«Нужно читать между строк — Соединенные Штаты Америки, да и некоторые страны НАТО (Германия и Великобритания — прим. ред.) изучают соответствующий вопрос и предлагают своим союзникам в Восточной Европе заменить советское вооружение и военную технику на свою, современную и высокоточную. Но это делается не с заботой о безопасности этих стран, а для того, чтобы банально выдавить Россию с рынка вооружения и усилить свой ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. ФАН). Прежде всего, здесь преследуются интересы крупных американских компаний — производителей вооружения и военной техники, а не восточноевропейских государств», — продолжает Швыткин.

Не стоит забывать и о разнице в стоимости современных российских и американских систем вооружений. Кроме этого, если государства Восточной Европы все же решатся на переоснащение своих армий, им придется не только менять технику и оружие, но и производить переобучение личного состава.

«У НАТО существуют определенные стандарты и регламенты в калибрах, системах связи, военной технике и обучении солдат. Так вот, чтобы производить свои патроны под новый калибр или ремонтировать технику, этим государствам придется строить заводы за огромные деньги. Но Соединенные Штаты предлагают пойти другим путем — покупать все у них. Вот и делайте вывод — это забота о безопасности Европы или желание нажиться?» — задается вопросом народный избранник.

Стоит также отметить, что в сложные американские системы встроены специальные механизмы безопасности, которые не дают использовать эту технику против войск США или их союзников. Таким образом, можно сделать вывод, что на фоне старательно подогреваемой истерии, связанной с гипотетической «российской угрозой», Вашингтон пытается форсировать продажу своих систем вооружений. Новое предложение конгрессмена может получить поддержку из-за опасений союзников НАТО на востоке Европы столкнуться с угрозой со стороны России. Хотя президент России Владимир Путин не раз пытался развеять эти страхи.

«Только нездоровый человек, и то во сне, может себе представить, что Россия вдруг нападет на НАТО», — заявил российский лидер в одном из интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Напомним, ранее власти Польши заявили о намерении увеличить расходы на вооружение. До 2022 года планируется потратить на модернизацию армии 100 миллиардов злотых (приблизительно 30 миллиардов долларов). Варшава намеревается закупить новые боевые вертолеты, подводные лодки, военные корабли различного назначения, а также ракеты для самолетов F-16 и системы противовоздушной обороны.