Неизвестный порезал ножом и похитил мужчину в Москве

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Москва, 22 июня. Неизвестный напал с ножом на мужчину в московском районе Внуково. По предварительным данным, злоумышленник ударил ножом прохожего, после чего затолкал его в машину, которая скрылась в направлении Боровского шоссе.

Как сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на Центральной улице. Полиция, которая ищет Chevrolet преступников, объявила в Москве план «Перехват».

Ранее сообщалось о нетрезвом мужчине, который ударил ножом человека, отказавшегося уступить ему очередь в магазине на улице Жуковского.