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Происшествия
Неизвестный порезал ножом и похитил мужчину в Москве
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Неизвестный порезал ножом и похитил мужчину в Москве

13:16  22 Июня 2017
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Неизвестный порезал ножом и похитил мужчину в Москве

Москва, 22 июня. Неизвестный напал с ножом на мужчину в московском районе Внуково. По предварительным данным, злоумышленник ударил ножом прохожего, после чего затолкал его в машину, которая скрылась в направлении Боровского шоссе.

Как сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на Центральной улице. Полиция, которая ищет Chevrolet преступников, объявила в Москве план «Перехват».

Ранее сообщалось о нетрезвом мужчине, который ударил ножом человека, отказавшегося уступить ему очередь в магазине на улице Жуковского.

Геннадий Плющев
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